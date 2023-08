Calcio | De Zerbi | Allegri dice che il calcio è semplice? Non sono d' accordo

L'allenatore del Brighton: "Se perdo mi girano i co***oni, ma il risultato non giustifica tutto". Il tecnico del Brighton, Roberto De, non è d'accordo su quanto detto da Allegri sulsemplice. "Allegri dice che ilè semplice Non sono d'accordo", ha detto l'allenatore, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta ...È stato un enfant prodige, l'elemento più rappresentativo deld'élite in provincia mostrato da Dea Sassuolo; è stato un debuttante - mascotte quando, pochi mesi dopo la sua prima ...Il mio Brighton è la squadra che meno mi assomiglia calcisticamente ma più mi assomiglia come anima", ha raccontato De. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...

L'allenatore del Brighton: "Se perdo mi girano i co***oni, ma il risultato non giustifica tutto". Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, non è d'accordo su quanto detto da Allegri sul calcio sempl ...Non solo Berardi può giocare nel 3-5-2 di Allegri, credo che possa addirittura soffiare il posto a Chiesa, se quest’ultimo non dimostra infine di essere da Juventus. E questa non è una provocazione, è ...