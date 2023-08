Calcio | altro colpo di mercato del Chelsea | ufficiale Romeo Lavia dal Southampton

(Di venerdì 18 agosto 2023) Londra, 18 ago. - (Adnkronos) - Nuovo acquisto per il, che dopo aver annunciato nei giorni scorsi Moises Caicedo può ufficializzare uncentrocampista. Si tratta di, proveniente dalper 62 milioni di euro più 5 di bonus. Il belga, 19 anni, si lega ai blues per i prossimi 7 anni.

Il Chelsea di Pochettino perde per infortunio il suo nuovo capitano, Reece James. Secondo quanto scrive il 'Guardian', infatti, il 23enne terzino destro avrebbe subito uninfortunio al bicipite femorale in allenamento nel corso di questa settimana e si teme che il nazionale inglese possa restare ai box per diversi mesi. Al suo posto contro il West Ham, dovrebbe ...... nella parte occidentale, e un, nella parte orientale, sostenuto da Khalifa Haftar, che ha ... "Ci hanno picchiato con ildei fucili", aggiunge: "Quando abbiamo raggiunto la riva, ero ...2023 - 2024 Serie A Squadra Roma Domenica 20 agosto la Roma debutterà nella Serie A 2023/2024 ... Sulle corsie esterne a destra agirà Kristensenvolto nuovo del mercato mentre a sinistra è ...

Calcio: altro colpo di mercato del Chelsea, ufficiale Romeo Lavia dal ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Manca ancora l'ufficialità ma ormai ci siamo: Luciano Spalletti sarà il prossimo ct della Nazionale italiana. Sono ore frenetiche a via Allegri per riuscire a chiudere definitivamente con l’ex allenat ...Donadoni potrebbe succedere alla CT Milena Bertolini. In queste ore potrebbe anche arrivare l'ufficialità di un altro CT, quello della Nazionale maschile, con Luciano Spalletti e FIGC che potrebbero ...