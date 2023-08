Cagliari | Makoumbou | «tifosi e spogliatoi | il clima è caldo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 agosto 2023), le parole di: «Ranieri mi chiede di giocare veloce, in verticale, ma anche di cercare il tiro» Ilsi avvicina alla prima partita di Serie A contro il Torino di Ivan Juric. Fra i papabili titolari c’è Antoine. Il giocatore rossoblù ha rilasciato un’intervista presso i microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. RETROSCENA – «Potevo arrivare prima in Italia. Mi chiamò il Chievo e mi tennero lì per un po’. Troppa attesa però. Alla fine andai al Tabor Sezana. Poi sono andato al Maribor e lì mi ha notato il». RANIERI – «Mi piace troppo la palla, ma mi adatto. Ranieri mi chiede di giocare veloce, in verticale, ma anche di cercare il tiro e di guardare sempre in avanti». IDOLI E AVVERSARI – «Quando ero piccolo, il mio modello era ...