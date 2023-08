Caduta in bici sulla pista di downhill | 41enne grave al Papa Giovanni

(Di venerdì 18 agosto 2023) È ricoverato in prognosi riservata all’ospedaledi Bergamo ilche nel pomeriggio di giovedì (17 agosto) è stato protagonista di una bruttaindidel MadeBike Park di Madesimo (Sondrio). Il ciclista stava sfrecciando su unadi media difficoltà, è caduto durante un salto e ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo. Fortunatamente indossava il casco di protezione, obbligatorio per questa disciplina caratterizzata da alti salti, cadute, pietraie e altri ostacoli Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con cinque tecnici della Stazione di Madesimo, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di ...

Un uomo di 41 anni di Chiavenna, Lorenzo Geronimi, è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo una terribile caduta in sella alla sua due ruote.