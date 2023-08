Cadavere in Arno | corpo di un uomo trovato in provincia di Pisa S’indaga sull’identità

I carabinieri cercano notizie utili per dare un'identità alripescato giovedì al Ponte alla NavettaNell'c'è un. Immediata la risposta di Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario, che una volta arrivati sul posto della segnalazione hanno avviato la procedura di recupero ...... è stato così intensamente amato e vissuto dal poeta come il territorio compreso tra Bocca d'e ... E ildi Percy Shelley approda, d'improvviso, sotto i miei occhi. La mia ombra si disegna ...

Dall'Arno emerge un corpo senza nome. Una maglia e le scarpe gli unici indizi LA NAZIONE

Il corpo di un uomo è stato trovato in Arno, nel pomeriggio di oggi 18 agosto 2023. I vigili del fuoco hanno recuperato in località Ponte alla Navetta, nel comune di Calcinaia, il cadavere in ...Accertamenti a Pisa dei carabinieri dopo il ritrovamento in Arno di un cadavere. L'avvistamento risale a giovedì in località Ponte alla Navetta, nel comune di Calcinaia. I vigili del fuoco hanno recup ...