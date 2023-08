Cadavere di donna nel bagagliaio | confessa l' ex

Leggi su agi

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Hato l'assassino di Anna Scala, la 56enne trovata morta neldella sua auto, parcheggiata in via San Massimo a Piano di Sorrento. Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, è stato sottoposto a fermo per l'omicidio della parrucchiera. All'uomo è contestata la premeditazione. Andrà nel carcere di Napoli-Poggioreale in attesa di convalida. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'individuazione di Ferraiuolo come autore di un vero agguato alla sua ex, accoltellata alle spalle accanto alla sua auto. Ferraiuolo ha poi gettato il corpo dellaneldella vettura. Si attendono i risultati dell'autopsia. Scala aveva denunciato il suo ex due volte, secondo quanto emerso a poche ore dall'omicidio e dal fermo dell'uomo. Ferraiuolo però non era stato sottoposto ad alcuna misura restrittiva. La ...