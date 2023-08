Bundesliga | Werder Brema-Bayern Monaco 0-4 | Kane in gol

(Di venerdì 18 agosto 2023) Poker dei campioni di Germania nella prima giornata Ilvince 4-0 sul campo delnell’anticipo in calendario per la prima giornata della2023-2024. I campioni di Germania dominano il match sin dall’avvio e sbloccano il risultato al 4? con Sané, che firma la doppietta personae al 90?. Al 74? in gol Harry, subito a segno con la maglia della sua nuova squadra. Il poker bavarese viene completato al 94? da Mathys Tel. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Bayern Monaco ha aperto la sua stagione dicome aveva finito la precedente: vincendo. I bavaresi, impegnati sul campo delBrema, hanno pure messo in mostra il loro colpo di mercato Harry Kane, che ha di fatto ipotecato con il ...Il video con gli highlights e i gol diBrema - Bayern Monaco 0 - 4 , match valido per la prima giornata della2023/2024. Inizia con una vittoria la stagione dei campioni di Germania, che calano il poker contro il...Il Bayern Monaco riprende da dove aveva lasciato ed inaugura la2023/2024 con una vittoria ai danni delBrema . Il club campione di Germania ha sbancato il Weserstadion grazie alle reti di Leroy Sané, Harry Kane e Mathys Tel , che hanno fissato ...

Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Il Bayern Monaco vince 4-0 all'esordio in Bundesliga contro il Werder Brema: gol e assist per Kane, ma il trascinatore è il ritrovato Davies ...(Adnkronos) – Il Bayern Monaco vince 4-0 sul campo del Werder Brema nell’anticipo in calendario per la prima giornata della Bundesliga 2023-2024. I campioni di Germania dominano il match sin ...