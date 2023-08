Bundesliga 2023 2024 | buona la prima per il Bayern | poker al Werder Brema | subito protagonista Kane

(Di venerdì 18 agosto 2023) IlMonaco riprende da dove aveva lasciato ed inaugura lacon una vittoria ai danni del. Il club campione di Germania ha sbancato il Weserstadion grazie alle reti di Leroy Sané, Harrye Mathys Tel, che hanno fissato il punteggio sul 4-0. I bavaresi hanno sbloccato la gara già al 4? con Sané e, ad eccezione del gol di Fullkrug (annullato per fuorigioco) non hanno corso grossi rischi. Tuttavia solo al 75? hanno potuto finalmente rilassarsi, ampliando il gap con i rivali grazie allarete ‘tedesca’ del neo acquisto Harry. Nel recupero, infine, sono arrivate le reti di Leroy Sané e Mathys Tel che hanno chiuso definitivamente i giochi. HIGHLIGHTS SportFace.

Dopo la scoppola ricevuta per mano del Lipsia nella Supercoppa tedesca di sabato scorso, il patto d'orgoglio nel Bayern Monaco trova il suo funzionamento tradizionale all'esordio