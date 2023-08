Bufera Vannacci | il generale non indietreggia | “Ma quali scuse”

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023)Roberto, ilnon ha alcuna intenzione di chiedere scusa in merito ad una sua frase che ha provocato non poche polemiche Ma. Ma quale dietrofront: Robertonon cambia di una virgola il proprio pensiero. Ilrispedisce, al mittente, le critiche di chi lo vede come una persona razzista ed, allo stesso tempo, omofoba. Nessun passo indietro, quindi, da parte sua dopo lasulle frasi gay che hanno scatenato non poche polemiche. In particolar modo sulla pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario“. Nel corso dello stesso ha puntato il dito anche contro l’attuale ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo ha ribadito in due interviste che ha rilasciato ai quotidiani “Il Giornale” e “Quotidiano ...