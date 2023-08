Bufera sul generale-scrittore | “Cari gay | non siete normali Fatevene una ragione”

... scritto e autoprodotto dal generale Roberto Vannacci, ha scatenato unadi critiche . Il ... le minoranze sessuali sono discriminate e c'è bisogno di una legislazionetema. In tanti vedono ...... alimentare e far crescere un personal branding da metteretavolo delle trattative per il ... Bizzarri nellaper un tweet: come replica agli attacchi Nella classifica dei dieci tweet più ...... quellacontestatissimo reato di lesa maestà, utilizzato in questi anni per reprimere il ... La richiesta consentirà alla società, nelladal 2021 per il suo pesante indebitamento, di ...

“Cari gay, non siete normali”. Bufera sul libro del generale Vannacci. Lui: “Frasi decontestualizzate” LA NAZIONE

Fabrizio Corona di nuovo travolto dalle polemiche: il video in cui mangia ricci di mare a Pantelleria fa infuriare il web ...Più che un caso letterario, una vera bufera. Il libro scritto e autoprodotto del generale ... Inoltre, il giorno successivo alla polemica, il ministro è tornato sull'argomento tentando di sminuire il ...