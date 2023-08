Bruce Springsteen sta male | saltano due concerti del tour mondiale | “Tenete i biglietti | saranno riprogrammati”

(Di venerdì 18 agosto 2023)sta. Tanto da decidere di cancellare duedel suoper prendersi un po’ di tempo per rimettersi in sesto. L’annuncio è stato dato dallo staff del “Boss” sui social media, con tutte le informazioni necessarie per i fan: “Poichési è ammalato i duecon The E Street Band al Citizens Bank Park di Filadelfia del 16 e 18 agosto sono stati posticipati. Stiamo lavorando per riprogrammarli, quindi vi preghiamo di conservare i vostrichevalidi per gli spettacoli”, si legge nel post che non specifica però quale sia il problema del cantante.è impegnato da febbraio ...

non starebbe bene. Tanto da decidere di rimandare due concerti del suo tour mondiale. L'annuncio è stato dato dallo staff del Boss sui social media. 'Poichési è ...Anche i Boss hanno bisogno di una pausa, enon fa eccezione. Il cantante è stato costretto, infatti, ad annullare due date del suo tour mondiale a causa di problemi di salute non meglio specificati. A saltare sono due ...non sta bene. Quindi ha deciso di prendersi un po' di tempo per riposare e rimandare due concerti del suo tour mondiale. L'annuncio è stato dato dallo staff del Boss sui social media.

Bruce Springsteen è malato, cancellati due concerti Music Fanpage

Il Boss è malato e non può tenere i suoi concerti. Saltano due date di Bruce Springsteen, 73 anni, in programma in questi giorni. L’annuncio in un post nel suo profilo ufficiale… Leggi ...Anche i Boss hanno bisogno di una pausa, e Bruce Springsteen non fa eccezione. Il cantante è stato costretto, infatti, ad annullare due date del suo tour mondiale a causa di problemi di salute non meg ...