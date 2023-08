Britney Spears divorzia | le parole del marito Sam Asghari

(Di venerdì 18 agosto 2023) La coppia si è sposata nel giugno dello scorso anno. In un post l'attore e personal trainer ha chiesto ai media, di essere "gentili e premurosi" Samdidal giugno 2022, ha rilasciato una dichiarazione sui social media dopo aver chiesto il divorzio dalla cantante pop. “Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme”, ha scritto il personal trainer e modello sulla sua storia Instagram. “Ci aggrapperemo all’amore e al rispetto che abbiamo l’uno per l’altra e le auguro sempre il meglio. Succede”. Quindi ha aggiunto: “Chiedere privacy sembra ridicolo, quindi chiederò a tutti, compresi i media, di essere gentili e premurosi”. L’attore e personal trainer ha presentato la richiesta di divorzio alla Corte Superiore di Los Angeles ...

Dentro il divorzio di Britney Spears e Sam Asghari: i segni che ci sono sfuggiti (finora) Vanity Fair Italia

