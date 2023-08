Brawl Stars Championship 2023 | Chi si aggiudicherà gli ultimi posti per la finale dell’evento?

Leggi su esports247

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilsi avvicina alle fasi finali. Prima che i migliori del mondo si presentino alle finali mondiali, si svolgerà la LCQ per determinare quattro deidisponibili per l’evento. La LCQ si terrà a Katowice, in Polonia, il 7 e 8 ottobre come evento LAN. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulLCQ. Sedici squadre provenienti da tutto il mondo si sfideranno in questo evento per aggiudicarsi i quattro slot disponibili per leWorld Finals. Queste formazioni rappresentano le squadre che hanno ottenuto buoni risultati ma che non sono riuscite ad arrivare abbastanza in alto in classifica per ottenere un posto diretto ...