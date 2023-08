Brasile | uccisa a Bahia leader discendenti da schiavi africani

Uomini armati hanno ucciso la notte scorsa a colpi d'arma da fuoco nella regione brasiliana di San Salvador de Bahia una leader del movimento dei discendenti dagli schiavi africani in, Bernadette Pacifico, che si trovava all'interno della sede della sua associazione, Quilombo Pitanga dos Palmares. Un quilombo è una comunità fondata da schiavi africani fuggiti dalle ...SANTIAGO DEL CILE " Sui muri, sulle t - shirt, sui cartelli alle manifestazioni: il volto di Marielle Franco inè ovunque. La politica e attivistainsieme al suo autista Anderson Gomes in un agguato a Rio de Janeiro nel 2018 a soli 38 anni, è famosissima in tutto il Paese. Conosciuta ......l'ebrea convertita che da docente universitaria di filosofia si fece monaca carmelitana e fu...saluto particolare ai presidenti del regione amazzonica che sono riuniti a Belem do Parà in,...

Uomini armati hanno ucciso la notte scorsa a colpi d'arma da fuoco nella regione brasiliana di San Salvador de Bahia una leader del movimento dei discendenti dagli schiavi africani in Brasile, Bernade ...La politica fu uccisa in un agguato a Rio de Janeiro nel 2018 a soli 38 anni. Monica Benicio chiede giustizia dopo che due accusati si sono dichiarati colpevoli: “Il governo Lula è intenzionato ad arr ...