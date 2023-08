Mercoledì 18 agosto 1993 - A Lucerna è bruciato il più antico ponte coperto d'il Kapellbrücke, costruito fra il 1300 e il 1333, era interamente in legno. Sì è salvata solo ...investito in, ...Le Borse europee peggiorano dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori i timori per l'andamento dell'economia cinese e l'incertezza sulla crescita economica globale. Tutti elementi che stanno ...Tornando all', il FTSE MIB di Milano è in perdita di circa un punto percentuale, così come ... Tokyo: Nikkei chiude a - 0,55%, pesano le prospettive Fed Ladi Tokyo ha chiuso in ribasso ...

Borsa: l'Europa peggiora dopo Wall Street, Milano -1% Agenzia ANSA

Le Borse europee peggiorano dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori i timori per l'andamento dell'economia cinese e l'incertezza sulla crescita economica globale. Tutti elementi che stanno spi ...Gli eredi di Leonardo Del Vecchio guidano davanti alla coppia Miuccia Prada-Patrizio Bertelli e alla famiglia Rocca. Gli Agnelli ai piedi del podio, più indietro ma in ascesa i Berlusconi ...