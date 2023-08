Borsa | l' Europa chiude in calo tra Cina e timori su crescita

Le Borse europee chiudono in calo, dopo una seduta all'insegna della volatilità. Sui mercati tengono banco i timori per l'economia cinese e l'incertezza sulla crescita globale.Francoforte, Parigi e Londra perdono l'1%. Future statunitensi in rosso. Sono deboli le principali Piazze borsistiche d', mentre i futures statunitensi sono in rosso. Le Borse sono condizionate dall'andamento dell'economia cinese, con le difficoltà del settore immobiliare per via dell'istanza di fallimento ...... apre in calo, Dj ( - 0,3%) verso peggiore settimana da marzo 18 agosto - 15:12 Yuan: sotto pressione dopo minimi 10 mesi su dollaro, pesa economia e real estate 18 agosto - 12:59...

Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0870 sul dollaro. Archiviano la seduta in terreno negativo Londra e Francoforte (-0,65%), Parigi (-0,38%).In calo del 2,4% Saipem. Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro e' rimasto sotto quota 1,09 segnando 1,0877 alla chiusura dei mercati continentali (1,0876 ieri sera). L'euro scambia a 157 ...