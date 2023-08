Borsa Hong Kong chiude a - 2 | 05% con le tensioni sull' immobiliare

LadiKong continua a bruciare capitalizzazione in scia alle ultime turbolenze del settore immobiliare della Cina coi primi contagi estesi al comparto finanziario, alimentando le incertezze ...Milano: avvio in calo con Europa dopo la bancarotta di Evergrande Piazza Affari apre l'ultima ...ha dichiarato bancarotta a New York e si appresta ad avviare una ristrutturazione dei debiti a......dei debiti alle Isole Cayman e aKong. Il mese scorso, l'ex colosso aveva riferito di aver perso 81 miliardi di dollari di capitale nel 2021 e nel 2022, secondo un documento depositato in. ...

Borse Ue chiudono contrastate in attesa delle banche centrali. A Milano (+0,2%) brilla St Il Sole 24 ORE

La Borsa di Hong Kong continua a bruciare capitalizzazione in scia alle ultime turbolenze del settore immobiliare della Cina coi primi contagi estesi al comparto finanziario, alimentando le incertezze ...Ancora più interessante però è il confronto con l’indice Hang Seng (HSI) della borsa di Hong Kong, dato che in questo momento è la Cina l’osservato speciale. HSI sta perdendo l’1,7% rispetto a ieri, e ...