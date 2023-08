Borse europee deboli insieme ai future Usa dopo l'inflazione giapponese oltre le stime, il passo indietro delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna e i timori sull'economia e sul settore immobiliare ...Borse europee in peggioramento, mentre il rallentamento dell'economia cinese, che deve affrontare anche le conseguenze del fallimento di Evergrande, e i dubbi sulla politica monetaria della Fed ...Milano: avvio in calo condopo la bancarotta di Evergrande Piazza Affari apre l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib perde nei ...

Borsa: Europa in rosso, timori su Cina e tassi, Milano -0,7% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borse europee deboli insieme ai future Usa dopo l'inflazione giapponese oltre le stime, il passo indietro delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna e i timori sull'economia e sul settore immobiliare ...Ma per ora nessun effetto shock da fallimento Evergrande (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - Ancora vendite sui listini azionari europei: dopo la debolezza della vigilia, le Borse ...