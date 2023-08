Borsa | Europa in rosso con timori su Cina e inflazione Anche Piazza Affari soffre

Abbonati! È una delle aziende a più alta capitalizzazione dellaitaliana e anche una di ... Amplifon è recentemente entrata come main partner in Next Age , il primo acceleratore inche ...***: avvio in rosso in, Milano - 0,3%, Parigi - 0,4% (RCO). 18 - 08 - 23 09:02:00 (0155) 0 NNNNMa per ora nessun effetto shock da fallimento Evergrande . Ancora vendite sui listini azionari europei: dopo la debolezza della vigilia, le Borse continuano a risentire dei timori legati alla Cina, ...

Borsa: Europa in leggero calo, Milano -0,6% con Cnh e Saipem Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ago - Avvio stabile sopra la soglia dei 170 punti base per lo spread tra BTp e Bund, sul mercato secondario Mts dei titoli stato europei. Il differenziale tra ...Ma per ora nessun effetto shock da fallimento Evergrande (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - Ancora vendite sui listini azionari europei: dopo la debolezza della vigilia, le Borse ...