Borsa | Asia in rosso | effetto Cina e tassi Usa | Tokyo - 0 | 55%

(Di venerdì 18 agosto 2023) Borse negative ine Pacifico per il persistere dei timori sull'economia cinese, alle prese anche con la crisi immobiliare, e su nuovi rialzi deiUsa. Mancano infatti pochi giorni al summit ...

... gia' passato attraverso ripetute crisi dal 2021: l'indice Msci della regione- Pacifico, escluso il Giappone, cede lo 0,6% vicino ai minimi da nove mesi, portando a - 3,4% il bilancio ...Borse negative ine Pacifico per il persistere dei timori sull'economia cinese, alle prese anche con la crisi immobiliare, e su nuovi rialzi dei tassi Usa.... già passato attraverso ripetute crisi dal 2021: l'indice Msci della regione- Pacifico, ...avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Borse negative in Asia e Pacifico per il persistere dei timori sull'economia cinese, alle prese anche con la crisi immobiliare, e su nuovi rialzi dei tassi Usa. Mancano infatti pochi giorni al summit ...Il più pesante l’indice Hang Seng di Hong Kong (-1,47%) con i titoli tecnologici sotto pressione. Male anche il Nikkei della borsa del Giappone (-0,71%). SpaceX ha ceduto Bitcoin per un valore di ...