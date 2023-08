Borgo Santa Caterina | i fuochi visti dal drone - Foto e video

Saranno presenti anche diversi gruppi musicali, che animeranno le piazze del. A seguire lo ...possibilità di partecipare alla tradizionale processione nel giorno di San Magno e a seguire la...Riboli" di Lavagna " Ge) Gara 15 Lentigione -S. Donnino (Comunale di Sorbolo " Pr) Gara 16 ... Piccirillo" diMaria Capua Vetere " Ce) Gara 32 Portici - Manfredonia ("Vittorio Papa" di ...Riboli" di Lavagna " Ge) Gara 15 Lentigione -S. Donnino (Comunale di Sorbolo " Pr) Gara 16 ... Piccirillo" diMaria Capua Vetere " Ce) Gara 32 Portici - Manfredonia ("Vittorio Papa" di ...

Festa dell'Apparizione in Borgo Santa Caterina, la Messa con il vescovo - Video L'Eco di Bergamo

Percorsi dello Spirito in Abruzzo dettati da un suggestivo Santuario della Scala Santa dove ogni anno vi è un flusso di credenti ...Il Comune di Santa Sofia ha pubblicato un bando per l’individuazione di un operatore economico che gestisca l’area e l’immobile siti in località Calci - Camposonaldo. L’assegnazione è in regime di con ...