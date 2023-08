Intanto l'opposizione chiede di rifinanziare il fondo con l'extragettito tributario dei rincari ferragostani dei carburanti Che fine ha fatto il, per comprare abbonamenti ai servizi ...... abbiamo già varatoper gli abbonamenti ai mezzi pubblici e ad altri stiamo lavorando. ... Quest'anno la Regione ha scelto di investire 470 milioni di euro sulle misure per i, l'...... dovrebbero pagare 221,20 euro l'annuale a prezzo pieno; 121,20 euro grazie aldel Comune e, nel caso di Isee sotto i 20mila euro, potrebbero scalare i 60 euro delministeriale, ...

Bonus trasporti: le novità dal 1° settembre 2023 Il Sole 24 ORE

L’accesso è però vincolo agli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto. Intanto l’opposizione chiede di rifinanziare il fondo con l’extragettito tributario ...L’incentivo comunale è cumulabile ad altri bonus, come il bonus trasporti ministeriale (valido per Isee fino a 20mila euro), e alla detrazione sul 730 pari al 19% (se confermato per il 2024). Per ...