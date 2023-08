(Di venerdì 18 agosto 2023) Ildi Leonardopotrebbe essere ancora in Serie A e lui stesso preferirebbe la Lazio alle avances dell’Union Berlino Ildi Leonardopotrebbe essere ancora in Serie A e lui stesso preferirebbe la Lazio alle avances dell’Union Berlino. Nonostante il forte pressing dei tedeschi, che vogliono una risposta nelle prossime ore, il centrale finito ai margini della Juve preferisce i biancocelesti e intende aspettarli il più possibile. Rimarrebbe in Italia avvicinandosi alla sua Viterbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

"Sapevo che il presidente Gravina avrebbeGianluigi ed era la soluzione giusta dopo l'addio ...secondo cui non avrebbe gradito la decisione di Gravina di inserire Leonardonel suo staff. ...Gravina haSpalletti e lavora per "liberarlo" dal Napoli: annuncio entro il weekend Ma la ... niente contro di lui, anzi solo grande stima, tutta inventata anche la storia di. Arabia ...Forse se n'è andato per, forse se n'è andato per Buffon, forse se n'è andato perché era ... Hadi tacere. Ha scritto una frase ovvia su Instagram e amen. "Una scelta personale". Per forza ...

Bonucci, scelto il suo futuro: le ultime Calcio News 24

Come riportato dal Corriere dello Sport, Leonardo Bonucci, suggestione concreta del calciomercato Lazio, ha preso una decisione chiara sul proprio futuro. Nonostante il forte pressing dell’Union ...Giorgio Chiellini parla dei temi principali in casa Nazionale e Juventus, a partire da Mancini passando per Bonucci e lo scambio Vlahovic-Lukaku ... La Juve è una società che fa le sue scelte e non ha ...