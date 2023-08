Nel biopic sul "padre" della, Murphy sarà inoltre affiancato da un cast all star, composto da Emily Blunt - la botanica e biologa Katherine "Kitty" Oppenheimer, moglie del fisico - ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Arriva al cinema Oppenheimer di Nolan: i nostri approfondimenti sulla storia dellaLa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Arriva al cinema Oppenheimer di Nolan: i nostri approfondimenti sulla storia dellaLa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la ...

Bomba atomica, 6 film che raccontano come è cambiata la visione lungo il Novecento WIRED Italia

In attesa di guardare al cinema Oppenheimer - atteso per il 23 agosto - potremmo seguire i consigli di Cillian Murphy e riscoprire i titoli della filmografia di Nolan in qualche modo collegati al biop ...Scoprite la programmazione di Sky Cinema dedicata a Christopher Nolan e pensate per festeggiare l'uscita di Oppenheimer in Italia.