Blasphemous 2 Recensione | il ritorno di un grande amore

(Di venerdì 18 agosto 2023)2 è l’ultima opera di The Game Kitchen pubblicata da Team17. Sequel del titolo omonimo uscito nel 2019 a seguito di un progetto Kickstarter, parliamo insieme di questo attesissimo metroidvania dalle atmosfere soulslike2, trama misteriosa In2, come vi avevamo anticipato QUI, vestiamo nuovamente i panni del Penitent One, ripartendo da dove eravamo rimasti con il DLC gratuito Wounds of Eventide. Ci ritroveremo ad esplorare Cvstodia alla ricerca del nuovo Figlio del Miracolo. Sulla trama non posso dirvi altro, sta a voi giocare e scoprirla mano a mano leggendo descrizioni di oggetti, preghiere e chi più ne ha più ne metta. Il titolo ha quindi mantenuto lo stile narrativo tipico dei souls-like, per cui per capire appieno la trama ...