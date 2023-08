Bizzarri | Saviano | Lucarelli | politica e business degli influencer ibridi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lucaè unibrido, non solo perché è anche un attore e presentatore. Come lui, altrettantosono Selvaggiae Roberto, giornalista lei e scrittore lui. Al loro pari, ibrido prima di tutti lo è stato Beppe Grillo, comico e leader politico e spirituale del MoVimento 5 Stelle. Per l'associazione nazionale di categoria, l'è «un professionista che grazie ai propri numeri produce valore in termini divisibilità, e quel valore deve essere equamente remunerato dal mercato», cioè dalle aziende che gli affidano fiduciose ogni genere di prodotto e di servizio. Però, a differenzapuri, macro o celebrity che siano a seconda dell'ampiezza della platea di follower di ciascuno, ...