Il principe ereditario saudita Mohammedha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, con lui ha parlato "dei rapporti tra il Regno e l'Iran, così come della cooperazione bilaterale e dei mezzi per ...Anche la guerra in Ucraina, quindi, influisce "No, è colpa dell'Arabia Saudita che vuole incassare di più perché il principe Mohammedvuole comprare i migliori calciatori del mondo. I ...Nei giorni scorsi è terminato un importante vertice a Gedda presieduto e fortemente voluto da Mohammed, il... In Russia arriva l'imposta sugli extraprofitti Il presidente Vladimir Putin ha ...

Bin Salman ha discusso i rapporti bilaterali tra Iran-Arabia saudita Il Tempo

Gedda, 18 ago. (askanews) - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, ...Al governo sembra interessare veramente poco il corollario di accuse che accompagna il reale. La visita in Gran Bretagna, dopo quella a Parigi, dovrebbe avvenire a ottobre. In vista affari miliardari ...