Bimbo risucchiato dallo scarico della piscina | indagine per omicidio colposo Terme sequestrate

(Di venerdì 18 agosto 2023) E’ stato sequestrato il complesso delledi Cretone, a Palombara Sabina, dove ieri pomeriggio un bambino di 8 anni è morto annegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche,di una delle tre piscine. Sulla morte del bambino la procura di Tivoli, guidata dal procuratore Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per, al momento, a carico di ignoti. Questa mattina i carabinieristazione di Palombara Sabina eCompagnia di Monterotondo, insieme al personaleAsl, effettueranno un sopralluogo per valutare il rispetto delle norme e in particolare se ladove è morto il bambino avesse le grate necessarie a garantire la sicurezza dell’impianto. ...

Il piccolo è statodallo scarico delle terme. È caduto in acqua durante le operazioni di pulizia di una delle vasche termali. Il corpo è stato recuperato dopo un intervento durato oltre ...Il bocchettone che haildi otto anni alle terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma, era 'senza griglia protettiva'. Lo ha raccontato una testimone della tragedia in una ...Un bambino è morto alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe statodallo scarico delle terme.

Roma, bimbo muore risucchiato da scarico terme di Cretone TGCOM

Tragedia alle porte di Roma. Un bambino di otto anni è morto dopo essere rimasto incastrato nello scarico delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina… Leggi ...Tragedia alle porte di Roma. Un bambino di otto anni è morto dopo essere rimasto incastrato nello scarico delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina… Leggi ...