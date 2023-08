Bimbo risucchiato da uno scarico alle terme | si indaga per omicidio | sotto la lente i sistemi di sicurezza

(Di venerdì 18 agosto 2023) Arriveranno a breve i primiti nel fascicolo di indagine aperto percolposo dalla procura di Tivoli in relazione alla morte di Stephan, il bambino di 8 anni deceduto giovedì pomeriggiodi Cretone a Palombara Sabina , centro in provincia di Roma. Il piccolo è statodallodi una delle tre piscine della struttura mentre erano in corso le operazioni di pulizia...

La turbina lo ha trascinato sott'acqua: il bimbo sarebbe stato portato giù dal violento vortice del bocchettone per lo svuotamento.È stato posto sotto sequestro il complesso delle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese, in provincia di Roma, dove ieri pomeriggio, 17 agosto, un bimbo di 8 anni è morto dopo essere ...