Bimbo risucchiato alle terme | avviate le indagini | cosa non torna

(Di venerdì 18 agosto 2023) La procura di Tivoli ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: troppi gli elementi oscuri in questa drammatica vicenda

... tra Palombara Sabina e Passo Corese, in provincia di Roma, dove ieri pomeriggio, 17 agosto, undi 8 anni è morto dopo essere statodallo scarico di una delle tre piscine. Il ...Secondo le prime ricostruzioni, è statodal vortice formato dal bocchettone di svuotamento della vasca principale dell'impianto ed è rimasto bloccato nei condotti di scarico. Così sarebbe ...... sull'A2 spunta una mucca: recuperata È stato posto sotto sequestro il complesso delle Terme di Cretone (Roma) dove giovedì undi 8 anni è mortodallo scarico di una delle tre ...

La procura di Tivoli ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: troppi gli elementi oscuri in questa drammatica vicenda ...È stato posto sotto sequestro il complesso delle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese, in provincia di Roma, dove ieri pomeriggio, 17 agosto, un bimbo di 8 anni è morto dopo essere ...