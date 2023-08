Bimbo morto alle terme | si indaga per omicidio colposo | sequestrato l’impianto

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – E’ statoil complesso delledi Cretone, a Palombara Sabina, dove ieri pomeriggio un bambino di 8 anni èannegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Sulla morte del bambino la procura di Tivoli, guidata dal procuratore Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per, al momento, a carico di ignoti. Questa mattina i carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della Compagnia di Monterotondo, insieme al personale della Asl, effettueranno un sopralluogo per valutare il rispetto delle norme e in particolare se la piscina dove èil bambino avesse le grate necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto. Una volta effettuati i primi accertamenti i militari ...

