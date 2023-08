Bimbo morto alle terme di Cretone | il medico che due anni fa salvò un altro bambino | «Ci fu un avviso sonoro prima dello svuotamento»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nel complesso delledia 30 km da Roma dove ieri – giovedì, 17 agosto – èundi 8, dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso le operazioni di pulizia e. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, mentre l’impianto termale è stato posto sotto sequestro dalla magistratura. Non è lavolta che si verifica un incidente nella struttura: il 10 luglio di duefa, nello stesso posto, undi 8è stato salvato da Michele Maiellari, 50enne pneumologo all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), che – intervistato dal ...

Quello che posso dire è che se quel giorno non mi fossi trovato esattamente in quel posto e in quel momento, quasi sicuramente Edoardo sarebbe", ha concluso.Livorno 18 agosto 2023 Una tragedia che lascia senza parole ha colpito una famiglia di Livorno nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto. Un bambino di 2 anni e mezzo èdopo essersi sentito male mentre si trovava a casa con i familiari. La madre intorno alle 5 del mattino si è accorta che il figlio stava male. Ha chiamato subito il 118 in preda al panico e ha ...Gli inquirenti vogliono capire in che modo ilè finito in acqua e se l'impianto era a norma. La struttura è stata ...

La sicurezza dell’impianto termale e il sistema di controllo dei bagnanti. Sono questi i due aspetti sui quali si sta concentrando l’attività investigativa dei carabinieri ...Nella mattinata di oggi, 18 agosto, un bimbo di 8 anni muore alle terme di Cretone. Sono state avviate le indagini per omicidio colposo ...