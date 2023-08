(Di venerdì 18 agosto 2023) La Germania sì, l’Italia no. Da una parte chi comeha avuto l’ardire di dichiarare apertamente che l’obiettivo, fissato arbitrariamente dalla Nato, di arrivare al 2% del Pil per leper ogni Paese membro dell’Alleanza atlantica, è ad oggi una chimera; dall’altra chi comenon può evidentemente arrivarci per tanti e tanti altri problemi che toccano il nostro Paese, ma comunque ci si dispiace perché si vede la questione quasi come fosse un fallimento. E nel fratempo, però, non si disdegna di siglare decreti di pacchetti di armi da inviare all’Ucraina (ovviamente tutti coperti da segreto). Al centro della querelle, come detto, il fatidico 2% del Pil che la Nato chiede ormai da anni, senza che ci sia una scadenza stabile per raggiungere l’obiettivo....

Generazioni a confronto e una lama chegli equilibri e le distanze. Un microcosmo ... Premiato con l'Orso d'oro a. ANNO : 1966 ATTORI : Donald Pleasence, Françoise Dorléac, Lionel Standr, ...... per poi ucciderlo e intascare lasulla sua testa. Gifford, un uomo di legge, cerca di ...00 - Hawaii Five - 0 20:30 - Tg2 21:00 - Calibro 9 22:45 - Bar Stella 23:45 - Ultima traccia:Rai ..., dopo un giorno diventa gommoso, oppure duro come una pietra. Chi vive da solo, o in ... Verboten, per ragioni igieniche, che non capisco, e per evitare truffe: il venditore loa occhio,...

Berlino taglia le sue spese militari, Roma invece no LA NOTIZIA

Dall'Italia, invece, nessun passo indietro. La Germania sì, l’Italia no. Da una parte chi come Berlino ha avuto l’ardire di dichiarare apertamente che l’obiettivo, fissato arbitrariamente dalla Nato, ...Al termine della sfida vinta contro Portorico , che ha visto il capitano Datome giocare per l’ultima volta in Italia, il ct degli azzurri Gianmarco Pozzecco ha reso noto la lista dei convocati per i M ...