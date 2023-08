Bergamo | si annuncia un weekend soleggiato e molto caldo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le previsioni del tempo per ile in provincia curate da Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE La bassa pressione in approfondimento a ovest delle isole Britanniche causa il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale, con tempo più stabile sulla Lombardia a partire dalla giornata di venerdì. Le temperature tenderanno a salire ulteriormente nel corso del fine settimana conintenso che raggiungerà il suo apice all’inizio della prossima settimana. Venerdì 18 agosto 2023 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti su Alpi e Prealpi ma con precipitazioni isolate o assenti. Temperature: Minime in lieve calo (19/22°C), massime stazionarie (32/34°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest. Sabato 19 agosto ...