Benzina sopra 2 euro al litro Urso | “Abbiamo tagliato cuneo | meglio delle accise benzina”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tagliare ledella“costerebbe un miliardo al mese, 12 miliardi l’anno”. Il governo ha invece utilizzato questi fondi “per tagliare due volte ilfiscale” e ha intenzione di farlo ancora con la prossima legge di Bilancio. Lo ha detto il ministroImprese e del Made in Italy, Adolfointervistato da Agorà Estate. “Il ministero dell’Economia sta preparando la manovra – ha aggiunto – che sarà destinata al taglio strutturale delfiscale per rilanciare l’impresa e il lavoro italiano e consentire a chi ha salari più bassi di avere un reddito dignitoso frutto del loro lavoro”.ha ribadito che il prezzo industriale in Italia “è il più basso inpa” e incalzato sulla tassazione ha spiegato che questa ...

Assieme allaè salito anche il gasolio self che, sempre in autostrada, è arrivato a 1,928 (era a 1,921 alla vigilia di ferragosto), il Gpl servito è rimasto invece stabile a 0,842 euro, così ..."Bene, dove vai in vacanza" "Ma lo fai apposta" "Sì, per riderci. Para rir ". "Non faccio ... Sei o sette minuti a piedi, non di più, il tempo di superare una pompa di, un fioraio, un ......Salvini aveva promesso un intervento del governo con il prezzo dei carburantii due euro al litro'. E ora chiede 'atti concreti'. Avs attacca: 'Il governo consente la speculazione sulla...

Benzina sopra i due euro, pesano le accise Avvenire

Tagliare le accise della benzina “costerebbe un miliardo al mese, 12 miliardi l’anno”. Il governo ha invece utilizzato questi fondi “per tagliare due volte il cuneo fiscale” e ha intenzione di farlo ...Benzina e Diesel, nessun ritocco alle accise e il prezzo resta alto con il self service in autostrada a 2,019 al litro. La benzina è stabile oggi ma resta comunque su livelli elevati. Secondo ...