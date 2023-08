(Di venerdì 18 agosto 2023) In città toccata la quota di 2,3al litro in modalità servito per la verde. Il Codacons promette battaglia: 'Al fai da te vietati...

In città toccata la quota di 2,3 euro al litro in modalità servito per la verde. Il Codacons promette battaglia: 'Al fai da te vietati...La componente fiscale di accise e IVA rappresenta oltre la metà deidellae del diesel. L'Italia è tra i Paesi europei in cui la tassazione influisce maggiormente sui listini. Quanto ...record in autostrada (2,722),alle stelle di verde e ...

Il ministro dice che l'odiosa tassa non sarà ridotta, ma utilizzata per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Se do e non taglio un costo, però la ...Caro benzina: nuovi aumenti del prezzo del carburante che sull'A8 tocca al self service il costo di 2,7 euro a litro. Cosa sta succedendo