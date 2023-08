Benfica vs Estrela Amadora – probabili formazioni

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilcercherà di rimediare alla sconfitta dell’esordio quando sabato 19 agosto ospiterà il neopromossoin uno scontro tutto lisbonese. I campioni della Primeira Liga sono stati sconfitti dal Boavista lo scorso fine settimana, mentre l’ha subito una sconfitta nella sua prima partita a questo livello. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo la vittoria in Supercoppa portoghese contro il Porto, ilha iniziato la stagione come favorito per il titolo. Tuttavia, la squadra di Roger Schmidt ha fatto un pasticcio ...

Continua a far esperienza come allenatore all'de Amadora e all'Ovarense e, successivamente, ... In seguito, dopo tre stagioni positive al Barcellona, decide andare aldove lavora accanto ...

Roger Schmidt fez, ao início da tarde desta sexta-feira, a antevisão do duelo com o Estrela da Amadora, da 2.ª jornada da Primeira Liga. O técnico abordou ...Roger Schmidt foi questionado sobre a exibição infeliz de Odysseas Vlachodimos na derrota do Benfica diante do Boavista.