Benfica-Estrela da Amadora sabato 19 agosto 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Aquile in cerca di immediato riscatto

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'annata delera iniziata con un trofeo: la Supertaça è stata alzata dalle, contro i grandi rivali del Porto, grazie alle reti di Di Maria e Musa. Sembrava un ottimo viatico per l'esordio in campionato, che aveva visto la stessa apertura nel marcatore: in casa del Boavista, il Fideo aveva nuovamente segnato la

Appuntamento alle 21:30 con la Liga Portoghese e la sfida traAmadora con Federico Marconi al microfono. Domenica 20 sarà una giornata ricchissima. Si comincia con la Liga Spagnola ...

Benfica-Estrela da Amadora (sabato 19 agosto 2023 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile in cerc... Infobetting

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, quer ver a sua equipa jogar com «arrogância» este sábado no Estádio da Luz na procura de um triunfo diante do Benfica, em jogo da segunda jornada da ...Treinador da equipa da Amadora, que não estará no banco diante do Benfica por castigo, diz respeitar os campeões nacionais mas que Estrela está preparado e confiante.