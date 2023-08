Belen Rodriguez Al Pronto Soccorso | Cosa E’ Successo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 18 agosto 2023)continua ad essere al centro del Gossip dopo la rottura mai confermata con Stefano De Martino. Poche ore fa, la modella argentina é stata avvistata aldi una cittadina veneta con Elio Lorenzoni. Si tratta dell’imprenditore bresciano già pizzicato qualche settimana fa in compagnia di. Maé successo? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Elio ha la febbre:lo accompagna inIl Gossip continua imperterrito ad occuparsi diRodríguez e di quello che molti indicano come il suo nuovo fidanzato. Parliamo di Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano pizzicato in più di un’occasione vicino alla modella argentina dopo la fine della storia con Stefano De Martino. ...