Beach volley | m Europei Under 20 Doppio successo azzurro all’esordio!

(Di venerdì 18 agosto 2023) Due successi e una sconfitta per le due coppie italiane impegnate nell’Europeo20 in programma a Riga in Lettonia. in campo femminile Cicola/Angeloni sono partite forte battendo abbastanza nettamente 2-0 (21-18. 21-13) la coppia di casa Struka/Struka, pericolosa con il servizio solo nel primo parziale. nel secondo match di giornata la coppia azzurra è uscita sconfitta nella sfida contro uno dei binomi favoriti per la vittoria finale, le tedesche Schäkel/Dreßen che hanno vinto agevolmente il primo set 21-13, subendo il ritorno prepotente della coppia italiana nel secondo set (21-8) e vincendo il tie break con il punteggio di 16-14 non senza qualche polemica per un arbitraggio tutt’altro che impeccabile. In cambi maschile ottimo avvio degli azzurri Burgmann/Acerbi che al debutto hanno sconfitto 2-0 (21-17, 21-15) la temibile coppia di casa Teteris/Gutmanis e domani ...