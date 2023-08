Beach volley | World Tour 2023 Tris servito ad Amburgo per Nicolai Cottafava | sono già ai quarti!

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Quarti di finale già in ghiaccio per Paoloe Samueleche fanno il loro ritorno nell’Elite 16 in modo fragoroso con cinque successi consecutivi, tra qualificazioni e main draw. La partita di questa sera era diventata molto complicata per la coppia italiana che, dato il successo di Ahman/Hellvig in due set su Pedro Solberg/Guto, gli azzurri avevano una sola scelta per centrare il primo posto nel girone e qualificarsi direttamente ai quarti: vincere contro i padroni di casa Ehlers/Wickler (il secondo su questo campo aveva conquistato l’argento iridato nel 2018). E hanno vinto, soffrendo e giocando su ottimi livelli come da mercoledì a oggi. Primo set spettacolare con emozioni a non finire e giocate di altissimo spessore con gli azzurri che annullano e si vedono annullati diversi set ball prima di vincere con il punteggio di 27-25. Nel ...