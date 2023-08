Beach volley | World Tour 2023 | Nicolai Cottafava scatenati | battuti Pedro Solberg Guto! Ranghieri Carambula spalle al muro

(Di venerdì 18 agosto 2023) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia delnella seconda mattinata di gare del tabellone principale dell’Elite 16 di Amburgo.mettono in ghiaccio la qualificazione al secondo turno e stasera si giocano l’accesso diretto ai quarti, mentre, sconfitti da Partain/Benesh, si giocheranno l’accesso agli ottavi con Brouwer/Meeuwsen. Secondo successo consecutivo (il quarto se si uniscono anche le qualificazioni) perche lanciano messaggi sempre più chiari su uno stato di forma che ha già raggiunto livelli ottimali. La coppia azzurra ha faticato nel primo set contro i brasiliani/Guto imponendosi in volata 21-19 e poi ha dominato il secondo set ...

... è stato aperto un bar - chiosco per chi vuole trattenersi in spiaggia e grazie al progetto Poggio Rico si susseguiranno tornei di, karaoke e tanti eventi gratis . Ad annunciarlo è il ...Da domani a domenica pomeriggio Spotorno ospiterà le finali del Campionato italiano diindoor. Arriveranno tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del panorama italiano, tra ...Il BPER Banca AIBVC Italia Tour torna in Abruzzo per l'ennesimo appuntamento di questa stagione, sarà il Lido Mediterraneo nel cuore di Roseto degli Abruzzi a ospitare i funamboli il, ...

Beach volley,m Europei Under 20. Doppio successo azzurro all'esordio! OA Sport

ROSETO DEGLI ABRUZZI - Ottava tappa, altro giro, altra corsa, altre battaglie sotto rete e soprattutto sotto il Solleone. Il BPER Banca AIBVC Italia Tour ...Il BPER Banca AIBVC Italia Tour torna in Abruzzo per l’ennesimo appuntamento di questa stagione Appuntamento al Lido Mediterraneo nel cuore di Roseto degli Abruzzi per seguire i funamboli del beach ...