Bayern Monaco | Pavard in panchina contro il Werder Brema L’Inter monitora e tratta

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Benjaminva inil. E’ questa la scelta dele del tecnico Thomas Tuchel, che ha così deciso di non rinunciare del tutto al jolly difensivo che interessa alin chiave calciomercato. Non titolare, ma nemmeno in tribuna, a testimonianza del fatto che c’è ancora dare per i nerazzurri, ma che la volontà del club e quella del giocatore potrebbero far leva sui bavaresi. Per il momento, il terzino o centrale di difesa resta in, presumibilmente anche per evitare il rischio infortunio. SportFace.