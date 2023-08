Batterio mangiacarne uccide tre persone dopo il bagno e le ostriche crude | “Non entrate in acqua con ferite aperte”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Fa paura ilche ha attaccato e portato alla morte almeno trenell’area tra lo stato del Connecticut e quello di New York. Si tratta di unmolto raro noto anche come Vibrio vulnificus che si trova ine che ha fatto 2 vittime in due luoghi separati a Long Island Sound, e una terza vittima che faceva ila Long Island. Nelle scorse settimane una quarta persona era morta mangiando. Come riporta il New York Post, il Vibrio vulnificus appartiene alla stessa famiglia delche causa il colera. Può provocarecutanee, vesciche, ascessi e ulcere, ma può dare anche come sintomi febbre, diarrea, mal di stomaco e vomito. La sintomatologia più grave ...

Tre persone sono morte dopo essere state attaccate da un batterio mangiacarne. Si tratta di un batterio molto raro ma anche molto aggressivo che si trova in acqua, come riporta Leggo. Il Vibrio vulnif ...Cronaca dal mondo Roma - 17/08/2023 21:09 - L'ombra oscura di un batterio aggressivo, noto come "mangiacarne", si è abbattuta su tre vite, portando morte e terrore nelle acque del ...