Basta parlare di clandestini Il diktat buonista delle toghe 

(Di venerdì 18 agosto 2023) La Lega che era stata citata in giudizio per alcuni manifesti affissi a Saronno per contestare l'accoglienza di 33 richiedenti asilo in un centro: il suo ricorso è stato respinto nell'ultimo grado

Volere anche solo provare adi trend positivi per settembre o di recupero a ferragosto sono ... Quindicon l'ostinarsi a torturare i numeri: stavolta non possono confessare nulla di ...... un momento in cui 'grida forte', quelli in cui a più riprese cade a terra, urla ', non ... Ho incontrato un amico, Angelo Flores o Fiorente con cui ho iniziato a. Avevo già bevuto un ...Va detto che, sebbene si possadi crollo, non si tratta di un evento anomalo. Crolli come ... e quando si verifica una tale condizionerelativamente poco a scatenare forti movimenti del ...

Basta parlare al singolare: in Sicilia i ponti sono molti, tutti figli dell’incapacità politica Il Fatto Quotidiano

Stop al termine 'clandestini': da ora in poi gli immigrati irregolari bisognerà chiamarli semplicemente 'richiedenti asilo'. Chiunque entrerà in Italia, pur senza documenti e per vie illegali, non pot ...La diciannovenne è stata violentata il 7 luglio e i suoi presunti aggressori sono in carcere. Uno di loro ha filmato la scena e dai video si è risaliti ai componenti del branco. Le parole della vittim ...