Basta parlare al singolare | in Sicilia i ponti sono molti | tutti figli dell’incapacità politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) di Carmelo Sant’Angelo “Ponte: costruzione che congiunge tra loro due punti fissi sul terreno, divisi da un ostacolo naturale o artificiale”. Intale ostacolo si chiama “malamministrazione”. È la giusta nemesi per un’isola condannata, dalla sua posizione geografica, ad essere un ponte tra culture provenienti da tutte le sponde del Mediterraneo. A scanso d’equivoci, non sto parlando dell’araba fenice, che brucia in volo tra Scilla e Cariddi e rinasce ciclicamente dalle ceneri dei vecchi ruderi della. Mi riferisco, invece, aqueini ingiustamente sconosciuti al vasto pubblico. Eppure nonsogni, ma solide realtà, come recitava un vecchio refrain pubblicitario. Alcunivere e proprie opere d’arte, sospesi nel vuoto, a sugellare ...