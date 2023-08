Basket femminile | Europei U16 2023 | l’Italia lotta ma cede all’overtime alla Francia in semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Si ferma inil sogno dell’ItalagliUnder 16 in svolgimento a Smirne (Turchia). Le azzurrine portano lama cedono per 66-69, dovendo rinunciare cosìpossibilità di centrare la finale per il primo posto. La rappresentativa del Bel Paese proverà almeno a salire sul terzo gradino del podio, affrontando la Finlandia – sconfitta dSpagna – nella finalina prevista domani alle 18:00 ora italiana. Top scorer per le ragazze tricolore è Francesca Baldassare con 19 punti, mentre Isabel Mohamud Mohamed Hassan e Marianna Zanetti mettono entrambe a referto 10 punti. Per le transalpine, invece, 17 punti di Emma Broliron e 12 di Claire Dalstra.si ...