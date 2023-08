Basilico sotto sale | si conserva per 1 anno!

(Di venerdì 18 agosto 2023) Esiste un metodo capace dire ilin un barattolo per un periodo di tempo molto lungo. Mantenere queste foglie fresche e profumate come appena colte è il sogno di chiunque ama la cucina. Se sei tra queste persone questa pagina è perfetta per te. Infatti quitroverai il metodo giusto perre il. Questo metodo arriva fino a noi grazie alle nostre nonne che lo utilizzavano per poter avere delle foglie difresche e profumate anche d’inverno. Grazie a questo metodo potrai avere ilfresco per non meno di 6 mesi. Dovrai solo riporre il barattolo in un luogo asciutto e fresco inoltre devi necessariamente segnare sul barattolo la data della preparazione in modo da non superare ...

... in via Parma 1 ad Alessandria , ospita l'ottava edizione della rassegna " Cinemale stelle '. in via Machiavelli 13, si può visitare invece la mostra " Gabriele/Ritorni a Beirut - ...... accanto alle fotografie scattate da Gabrielenella città libanese, si possono ammirare ... Non mancherà l'aperitivo in musicale stelle tra le vie del borgo dalle 19 alle 22. A Cremolino ......la dispensa è un trionfo di sapori e colori dell'estate che tornano nelle giornate più fredde... Perché anche i bambini contribuiscono con lavori semplici, come inserire le foglie die ...

Ricette d'autore - La Melanzana alla brace di Bianca Celano da ... Identità Golose Web

Savona – La proposta per stare all’aria aperta e a contatto con il mare è un’escursione all’Orto di Nemo. Una gita che ha quasi il sapore dell’avventura, visto che associa la canoa, lo snorkeling e le ...Il caldo estivo sta per tornare alla grande e le previsioni meteo indicano un Ferragosto col solleone. A stilare un vademecum utile per affrontare la prossima fiammata metereologica è Cna Agroalimenta ...