Bari-Palermo 0-0 Calcio serie B

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il campionato didiB è cominciato con una partita molto vivace. Al primo minuto il nuovo portiere del, Brenno, si fa sfuggire dalle mani il pallone che finisce sul palo, minaccia poi sventata, Poi unadi manovre da una parte e dall’altra. Nella ripresa due espulsi a carico del: il primo Maita, il secondo Di Cesare, in occasione del rigore concesso aldopo un intervento del Var che ha tramutato in penalty la concessione di und’angolo. Il palermitano Di Mariano, dal dischetto, ha calciato alto. In doppia superiorità numerica i siciliani hanno arrembato fino alla fine ma i padroni di casa hanno resistito, protagonista il portiere. Al termine di una partita che, espulsioni a parte, è stata caratterizzata anche da dieci ammoniti ...

Continua l'incubo dei rigori per il. Anche nella 'nuova' Serie B. Contro il, all'esordio in campionato, i rosa hanno sprecato un calcio di rigore con Di Mariano, che ha tirato alle stelle fallendo il gol dell'1 - 0 al ...Episodio da moviola incon il rigore concesso ai rosanero per il contatto tra Brunori e Di Cesare. L'arbitro Maresca non si accorge di nulla e decide di ammonire addirittura per proteste il centravanti ...Si parte:dà il via alla Serie B 2023/24. Al 'San Nicola' sarà una sfida importante per entrambe: la squadra di Mignani cerca continuità con la scorsa stagione nonostante gli addii dal ...

Bari - Palermo, la diretta testuale del match RaiNews

Il primo match della Serie B 2023/24 è giunto al termine con un pareggio tra Bari e Palermo: Di Mariano sbaglia dal dischetto e grazia Mignani ...Una gara decisamente dai due volti: primo tempo propositivo, secondo di sofferenza: a incidere le due espulsioni a danno del Bari. Severa ed eccessiva quella su Maita, giusta quella su Di Cesare. Ad..