Bari | “Hi!Network” a settembre Undicesima tappa dell' iniziativa

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Di seguito il comunicato: Hi!Founders Srl, la Community di riferimento per le startup di tutta Italia, sbarca acon il suo evento: l’aperitivo di networking con relatori dedicato al mondo’innovazione e startup.nasce con l’intento di offrire un’occasione ricorrente e allo stesso tempo unica di incontro, confronto, scambio di pareri professionali e soluzioni innovative in tutte le province italiane. Ma non solo! Il mix di give back, nascita di nuove sinergie, crescita professionale e personale grazie a nuovi incontri è ciò che attrae i partecipanti. Dopo aver organizzato ben 10 edizioni tra Milano, Torino, Bologna, Firenze, Teramo, Lucca; invitato oltre 60 speakers e 1,500 ospiti partecipanti,arriva in Puglia con l’...